Calciomercato Promozione. Ceriale, super colpo, Pietro Daddi è il nuovo bomber: "Prime impressioni ottime, la società mi ha fortemente voluto"

Il Ceriale firma il grande colpo e ingaggia per la prossima stagione l'esperto bomber Pietro Daddi.

Classe 1977, imperiese, Daddi è un atleta che non ha bisogno di molte presentazioni. Una carriera sempre sulla cresta dell’onda e i tantissimi goal segnati lo hanno sempre reso un obiettivo ambitissimo da moltissime società liguri e non solo.

Nel suo lunghissimo curriculum sportivo troviamo esperienze in sere D in realtà importanti come Lecco, Voghera, Rivoli, Giaveno, Vercellese ma anche avventure oltre confine – in Svizzera ed in Belgio – dove ha vestito la maglia del Tubize militante nella serie B belga. Il ritorno in terra ligure avviene dopo la vittoria del campionato con l’Acqui e, ad avere l’onore di arruolare Daddi in rosa sono, tra le altre, Imperia, Cairese, Pietra Ligure e Ventimiglia.

Ecco le prime dichiarazioni di Daddi al 'Merlo' dopo la firma: "Le prime impressioni sono ottime, la società mi ha fortemente voluto e per questo ringrazio il Direttore Sportivo Marco Degola e Mister Andrea Biolzi. L’obiettivo principale sarà quello di far crescere i giovani e come sempre fare tanti goal per portare il Ceriale più in alto possibile".

La replica del DS Degola: "Pietro è il classico giocatore che sfida ogni legge della natura: nonostante l’età anagrafica che per molti può significare scarpette al chiodo per lui il tempo sembra non passare mai. Si vede che è un professionista ed una persona attenta alla forma fisica.

Averlo in rosa per noi è importante, non solo per le reti che speriamo possa segnare, ma anche come esempio e stimolo per i giovani della nostra società che stanno avendo le prime esperienze in Prima Squadra e che possono imparare moltissimo da una figura così. Inoltre, sono curioso di vedere le gioie che ci potrà regalare insieme a Cutuli e Dominici".