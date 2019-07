Calciomercato Serie D. Sanremese, è una rosa di qualità: il 19 luglio scatta la nuova stagione

La Sanremese è pronta a scaldare i motori in vista della nuova stagione che la vedrà tra le protagoniste nel proprio Girone di Serie D.

Rosa di qualità. La proprietà ha fatto uno sforzo importante sul mercato costruendo una rosa competitiva e pronta a dare battaglia alle avversarie per il primo posto. Il Direttore Generale Pino Fava ha sistemato la porta con i giovani Caruso e Morelli, rimesso a posto la difesa con innesti di valore come Gagliardini e Manes oltre al giovane e promettente under Rizzo. Il centrocampo titolare sarà uno dei migliori della categoria composto da Demontis, capitan Taddei e Spinosa ma senza dimenticare Fenati. Anche l'attacco sarà tra i più pericolosi con Scalzi, Colombi e Vitiello.

La rosa è da completare con altri under per chiudere un mercato molto importante: il tempo stringe con il raduno del prossimo 19 luglio allo stadio 'Comunale' sempre più vicino.