I campioni della Serie A nell'imperiese: Sorrentino si diletta con il padel, Riganò e Flachi al minicamp di Cervo

Stefano Sorrentino a Imperia per una partita, non di calcio, ma di padel. Il portierone ex, tra le altre, di Chievo Verona, Palermo, Torino e Aek Atene attualmente svincolato si è dilettato nel pomeriggio di ieri con la racchetta dello sport più in voga del momento.

A condividere il campo blu del Don Quique Padel con Sorrentino un altro portiere, ma dell'Imperia, Alessandro Trucco insieme agli ormai ex compagni in neroazzuro Amerigo Lenny Castagna passato al Pietra Ligure e Nicholas Costantini trasferitosi al Vado in Serie D.

Quella di Sorrentino, habitué della riviera dei fiori, non è stata l'unica presenza illustre di ieri nell'imperiese. In quel di Cervo, dove prosegue il minicamp organizzato dalla società giallonera, hanno infatti fatto tappa mister Fabrizio Piccareta insieme a Christian Riganò, bomber con un lungo trascorso nel calcio professionistico, e Francesco Flachi indimenticabile numero 10 della Sampdoria.