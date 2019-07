Ciclismo. Ciclistica ArmaTaggia, ottimi risultati alla Giornata Azzurra di Taggia

Grande successo a Taggia per la 'Giornata Azzurra di Sport', organizzata dalla Ciclistica ArmaTaggia con il patrocinio del Comune di Taggia.

Giornata divisa in due parti. Al mattino via alla Gara Nazionale di ciclismo, riservata alle categorie Esordienti per il 18° Gran Premio Biesse e 3° Memorial Lino Giulianetti. Su un percorso da ripetere più volte, i giovani atleti si sono impegnati a forte velocità per le migliori posizioni.

Questi i risultati:

ESORDIENTI A

1° Federico Cozzani (Tarros Junior)

2° Matteo Gabelloni (UC Imperia)

3° Lucia Romeo Brillante (Ciclistica Bordighera)

Decima piazza per Jacopo Acquaroli della Ciclistica ArmaTaggia.

ESORDIENTI B

1° Thomas Pedrini (Gazzanighese)

2° Filippo Scopsi (UC Casano)

3° Luca Maggia (UC Biella)

Nel pomeriggio si è svolta la gara riservata alla Categoria Giovanissimi, con la disputa del Memorial Lidia e Lino Calcagno Luciano Trucchi. La competizione ha impegnato sotto un sole caldo un bel gruppo dio piccoli atleti dai 7 ai 12 anni.

Questi tutti i risultati

G1 MASCHILE

1° Francesco Giordano (UC Imperia)

2° Zeno Bonomi (UC Imperia)

3° Daniele Di Nicuolo (UC Imperia)

G1 FEMMINILE

1° Sofia Perotti (Ciclistica ArmaTaggia)

2° Ludovica Furlanetto (UC Imperia)

3° Greta Lupo (UC Imperia)

G2 MASCHILE

1° Lisandro Talia (Ciclistica Bordighera)

2° Andreas Stefanescu (Ciclistica Bordighera)

3° Massimo Santoro (US Caramagna)

G2 FEMMINILE

1° Rebecca Giordano (US Caramagna)

G3 MASCHILE

1° Emanuele Giordano (UC Imperia)

2° Marco Zanchi (UC Imperia)

3° Pietro Resca (Quiliano Bike)

G3 FEMMINILE

1° Elisabetta Ricciardo (Rusty Bike)

2° Liliana Firlanetto (UC Imperia)

G4 MASCHILE

1° Edoardo Rubino (UC Imperia)

2° Tommaso Sepe (UC Imperia)

Al 6° posto con grande impegno ottima gara per Angelo Daniele Ghione della Ciclistica ArmaTaggia

G4 FEMMINILE

1° Michela Conti (Quiliano Bike)

G5 MASCHILE

1° Edoardo Orengo (Rusty Bike)

2° Leonardo Mancardi (Ciclistica ArmaTaggia)

3° Daniele Muratore (Ciclistica ArmaTaggia)

In settima piazza Alessandro Viganò della Ciclistica ArmaTaggia

G5 FEMMINILE

1° Amelie Rolando (Rusty Bike)

2° Alice Condollo (Ciclistica Bordighera)

3° Elisa Baso (UC Alassio)

G6 MASCHILE

1° Alessandro Micolucci (UC Imperia)

2° Matteo Di Npoia (Ciclistica ArmaTaggia)

3° Matteo Gigliosi (Quiliano Bike)

Ottimi piazzamenti per gli altri atleti della Ciclistica Arma Taggia 4° Lorenzo Basso e 8° Luca Marino.