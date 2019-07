Beach Volley. Trofeo Wallbuy - Triden, l'atto conclusivo sulla spiaggia del GV San Bartolomeo

Grandi emozioni per il 'Trofeo Wallbuy - Triden' valido per la tappa del campionato italiano di Beach Volley con in campo oggi, sulla spiaggia del GV Sport San Bartolomeo al Mare, dalle ore 15 le finali della categoria Under 21.

Settore maschile. In campo maschile si affronteranno, come accaduto per la categoria Under 19, due coppie tutte liguri. L'atto finale vedrà di fronte la coppia Simone Arboscello/Giacomo Barbero (Beach Volley Albisola) che affronteranno Alessandro Mondelli/Sergio Poggio (Beach Volley Albisola) in un vero e proprio derby. Per il 3°/4° posto in campo Simone Podestà/Francesco Tomà (Chiavari) contro Pietro Pera/Cristian Piccinini (Beach Volley Emilia Romagna).

Campo femminile. In campo femminile a giocarsi il trofeo della tappa sarà la coppia formata da Elisa Salvador/Francesca Fontana (Beach Volley Milano Bergamo) che sfiderà Matilde Luzzeri/Alessia Affini (Becach Volley Piacenza-Brescia). Per la finale del podio in campo Marianna De Siano/Chiara Zanon che affronteranno Viola Massi/Federica Fontana.

Grande soddisfazione anche per questa categoria da parte degli organizzatori, in termini di numeri, qualità del gioco. Un totale di 82 coppie iscritte nelle varie categorie che hanno animato la spiaggia di San Bartolomeo al Mare.