Il 13 e 14 luglio a Vado Ligure, tappa del torneo 3contro3 di pallacanestro organizzata dal circuito 33bk

A Tokyo 2020 la pallacanestro si presenterà con una nuova disciplina il 3vs3, ispirato alle sfide da playground delle periferie americane e da tempo praticato anche in Italia. Con l'assunzione a disciplina olimpica è nata una lega nazionale, la 33Bk organizzata dal vicecampione olimpico ed ex capitano della nazionale GEK Galanda. Assieme alla lega è nato anche un ranking FIBA, omologo a quello ATP del tennis, che mette in fila i migliori giocatori del mondo nella disciplina. Assieme a tutto questo è nato il primo circuito nazionale che, quest'estate, farà tappa anche in Liguria.

Si svolgerà a Vado Ligure il 13 e 14 luglio prossimi la tappa del torneo 3contro3 di pallacanestro organizzata dal circuito 33bk e valida per il ranking FIBA e per strappare il pass per le finali che si svolgeranno dal 2 al 4 agosto a San Benedetto del Tronto. Come detto, il circuito si snoda in tutta Italia con oltre 30 tappe di cui solo una organizzata in Liguria, appunto Vado Ligure. Nella speranza che la prossima stagione anche la provincia di imperia possa rientrare nel circuito, la tappa di Vado è comunque un'occasione irripetibile per gli atleti imperiesi di raggiungere le finals.

La tappa di Vado Ligure è riservata alle categorie Under 14-16-18 e Senior maschili ed alle categorie under 16 e senior femminili. Come nella migliore tradizione dello streetbasket le informazioni e le modalità di iscrizione si trovano nei gruppi social o sul sito ufficiale del circuito www.33bk.it