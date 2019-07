Calcio internazionale. Il Neftchi Baku di Roberto Bordin riparte dalle qualificazioni in Europa League: è doppia sfida allo Speranta Nisporeni

Il Neftchi Baku di Roberto Bordin riparte dalle qualificazioni per la prossima Europa League.

La compagine dell'ex difensore della Sanremese è già al lavoro per preparare al meglio il primo doppio impegno ufficiale della stagione. Nel primo turno di qualificazione della seconda competizione europea i bianconeri sfideranno in un doppio match i moldavi dello Speranta Nisporeni.

Avversario insidioso ma abbordabile per il Neftchi Baku che vuole andare più avanti possibile in campo europeo. Per la squadra di Bordin l'andata si disputerà in Moldavia giovedì 11 luglio, il match di ritorno è in programma in casa giovedì 18 luglio: scatta per il Neftchi Baku la missione europea.