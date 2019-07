Calcio, Serie D. Sanremese, conto alla rovescia per il raduno al 'Comunale': c'è grande attesa per la nuova stagione

La Sanremese è pronta a tornare al lavoro e lo farà tra due settimane, quando allo stadio 'Comunale' la compagine biancoazzurri agli ordini di mister Ascoli e il suo staff inizierà la preparazione pre-campionato.

Le date. Il primo impegno ufficiale dei biancoazzurri sarà nel turno preliminare di Tim Cup, quando i matuziani affronteranno (si presume in trasferta) una squadra di Serie C domenica 4 agosto. La compagine matuziana si sposterà poi a Ormea (6-13 agosto) per preparare al meglio l'annata con il campionato che scatterà domenica 1 settembre. Il 22 agosto presentazione al Casinò della squadra e del Torneo Internazionale Carlin's Boys.

Al momento la rosa costruita da proprietà grazie al grande lavoro di Pino Fava sul mercato ha portato innesti importanti come i portieri Caruso e Morelli; i difensori Gagliardini, Manes, Rizzo; i centrocampisti Demontis e Fenati; gli attaccanti Colombi e Vitiello. Importanti anche le conferme di Bregliano, Taddei, Spinosa, Scalzi, Gagliardi e da valutare giocatori in rientro dai vari prestiti come Andrea Negro, Artioli, Scappatura (tutti dall'Ospedaletti) e Di Fabirizio (Taggia).

I prossimi colpi saranno almeno ancora tre under: un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante.