Calciomercato Serie D. L'ex Sanremese Luigi Castaldo corteggiato al Sud Italia: a breve la sua decisione

Sono tante le squadre sulle tracce del quotato difensore centrale Luigi Castaldo, che dopo due anni con la maglia della Sanremese è in cerca di una nuova avventura.

Classe 1990 e seguito dalla Football Prince Management, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato messo nel mirino da almeno 7/8 squadre di Serie D del Sud Italia.

Grande esperienza. Il difensore con la maglia della Sanremese ha collezionato in due stagioni 48 presenze e 4 reti. In passato ha vestito le maglie anche di Viareggio, Giacomense, Borgo a Buggiano, Vigor Lamezia in Serie C, Celano, Sangiovannese, Olympia Agnonese e Argentina Arma: ora è in cerca di una nuova avventura.