Pallanuoto femminile. Setterosa, ecco le 13 azzurre per il Mondiale in Corea del Sud: Imperia presente con Giulia Gorlero e Giulia Emmolo

Sono state emanate le convocazioni per le 13 atlete del Setterosa da parte del CT Fabio Conti, in vista del Mondiale in programma Gwangiu, in Corea del Sud.

Tra loro ci sono le imperiesi Giulia Gorlero, fresca campionessa d'Italia con l'Ekipe Orizzonte Catania e l'attaccante mancina Giulia Emmolo appena passata alle catanesi: Imperia presente in Corea del Sud.

LE 13 CONVOCATE DEL SETTEROSA PER IL MONDIALE

Giulia Gorlero (Orizzonte), Federica Lavi (Rapallo), Rosaria Aiello (Orizzonte), Silvia Avegno (Rapallo), Roberta Bianconi (Orizzonte), Izabella Chiappini (Sis Roma), Giulia Emmolo (Rapallo, dalla prossima stagione all'Ekipe), Arianna Garibotti (Orizzonte), Valeria Palmieri (Orizzonte), Domitilla Picozzi (Sis Roma), Elisa Queirolo (Plebiscito), Chiara Tabani (Sis Roma), Giulia Viacava (Rapallo).