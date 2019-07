Ventimiglia: sabato e domenica prossimi al 'Funtanin' la quinta edizione del torneo di 'Street Basket'

Appena terminato il ‘City Camp’ per il Ventimiglia Basket è ora di continuare a tenere in moto la macchina degli eventi. Sabato e domenica prossimi, dalle 18 alle 23, si terrà presso il campetto del Funtanin, la quinta edizione del torneo ‘Ventimiglia Street Basket’, manifestazione ormai consolidata che ogni anno attira un sacco di giovani e vecchi cestisti.

Si inizierà sabato con il torneo junior diviso in 3 gruppi per annate (2004/05, 2006/07 e 2008/09). La domenica invece giocheranno i senior divisi in due gironi con semifinali e finali classiche. La formula è ormai consolidata, cambia solo la location non più sul belvedere Resentello causa bradisismo, bensì al campetto di Ventimiglia alta, location bellissima e caratteristica per un evento cestistico. Per iscrizioni chiamare il 3273253615 oppure scrivere a faedda8@gmail.com.