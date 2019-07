Calcio amatoriale: nello scorso fine settimana 7 squadre alla 3a edizione del 'Memorial Cristian Lorenzi'

Sabato 6 e domenica scorsi si è disputato a Dolceacqua il terzo memorial dedicato a Cristian Lorenzi. Il torneo di calcio a 5, a cui hanno partecipato 7 squadre, è stato organizzato dagli amici Andrea e Martina Callegari, Maikol Catena, Alain Sorgi, Alessio Sisinni, Alessandro Viatore, Marco e Ramona Biamonti insieme alla Famiglia Lorenzi ed all'U.S Dolceacqua.

Il ricavato del torneo sarà devoluto in beneficenza per contribuire alle cure mediche di Edoardo, un bambino di 6 anni di Sarzana affetto dalla ‘sindrome di West’, una rara encefalopatia epilettica che gli comporta gravi problemi psicomotori. “È sempre bello – hanno detto gli organizzatori - vedere i ragazzi entrare in campo con la stessa passione che aveva Cristian, quest'anno con un pensiero in più rivolto ad Edo”.