Calcio, Promozione. Taggia, Luca Bregliano è il nuovo Team Manager giallorosso: "Ringrazio la società per l'opportunità"

Il nuovo Team Manager del Taggia è Luca Bregliano, altro volto nuovo nel sodalizio giallorosso: a Rivierasport.it ecco le sue prime sensazioni dopo essere entrato nello staff del sodalizio del Presidente Ghu.

"Come prima cosa voglio ringraziare tutta la società Taggia per l’opportunità concessa - esordisce il neo Team Manager - in particolar modo il vice Presidente Daniele Lanza che ha sempre creduto in me".

Ma cosa ti ha convinto a scegliere il Taggia? "Ho scelto Taggia per la profonda amicizia e stima che mi lega al Direttore Sportivo Davide Baracco e al mister Simone Siciliano, con cui ho già lavorato ad Ospedaletti".

C'è molta ambizione quest'anno: "L'obbiettivo è sicuramente quello di fare bene e di migliorare la posizione dello scorso anno".

Ci sveli se sul mercato arriverà qualche top player? "Il mercato? Posso dirti che insieme a Baracco ci stiamo guardando intorno e che vogliamo dare al mister la squadra più competitiva possibile".

Il Comunicato Ufficiale del club

"L’ASD Taggia Calcio annuncia con piacere un nuovo ingresso in società.

Con la carica di Team Manager entra a far parte della famiglia giallorossa Luca Bregliano, che lavorerà a stretto contatto con il DS Baracco, il mister Siciliano e con la Prima Squadra.



Il presidente Ghu e la Dirigenza tutta danno il benvenuto a “Breglia” e gli augurano un buon lavoro...siAMOTAGGIA".