Calcio. Svolta societaria all'OGC Nice: Jim Ratcliffe pronto a rilevare la scoietà

Domani, martedì 9 luglio, dovrebbe essere il gran giorno per l’OGC Nice.

Si dovrebbe riunire, infatti, il “comité d’entreprise” della società per sancire il passaggio di proprietà del club che, da cino- americano, diventerà inglese.

Con 100 milioni di euro, infatti, il super miliardario inglese Jim Ratcliffe sarebbe ora il nuovo azionista di maggioranza del Club e, proprio domani, dovrebbe avvenire il passaggio. In tempo utile per inserirsi ancora nel calcio mercato e per iniziare una trasformazione della società con la possibilità di vedere i rossoneri stabilmente fra i primi della classifica di Ligue 1.

Programma ambiziosi, dei quali si vocifera, che, da domani, si potranno conoscere nei dettagli. Per ora siamo ai si dice che parlano di un’ambizione smisurata.

Sarebbe stato Jean-Pierre Rivère, quando ancora era il presidente dell’OGC Nice, a far esplodere la scintilla tra i rossoneri e Jim Ratcliffe che, in un primo tempo, sembrava intenzionato ad acquisire il controllo del Monaco ed acquistare anche lo stadio. Di fronte al diniego sulla vendita della struttura sportiva, le sue attenzioni si sarebbero ricolte, proprio grazie ai buoni uffici di Jean-Pierre Rivère, alla squadra della capitale della Costa Azzurra.

Ora il consiglio di amministrazione starebbe per dare il via ad un’avventura che potrebbe assicurare non poche soddisfazioni alla tifoseria rossonera che già sogna la partecipazione ad una delle coppe europee.