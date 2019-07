Calciomercato Eccellenza. Imperia, UFFICIALE l'arrivo di Federico Virga

Grande colpo di mercato dell'Imperia. Dopo le voci riguardanti un accostamento ai colori neroazzurri di Daniele Puddu, la società ottiene un giocatore molto importante per il campionato di Eccellenza.

Il comunicato ufficiale del club

"L'ASD Imperia comunica il tesseramento per la prossima stagione calcistica, 2019-20, del difensore centrale classe '93, Federico Virga.

Quello di Virga è un ritorno in neroazzurro dopo la stagione 2012-13 per poi aver vestito le maglie di Santhia, Caratese, Olhanense (53 presenze in Liga Pro portoghese), Savio Rocchetta e Viareggio".