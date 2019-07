Calciomercato Eccellenza. Ospedaletti, si avvicina la fumata bianca per la conferma di Matteo Frenna tra i pali

Si lavora tutti i giorni in casa Ospedaletti per regalare a mister Andrea Caverzan una rosa competitiva fin dal primo giorno di raduno, con la data ancora da ufficializzare.

Sfumata l'idea Salzone, finito al Ventimiglia, secondo indiscrezioni sul taccuino dei dirigenti orange c'è qualche nome di spicco per la categoria. Ma Vignaroli e Borgese stanno lavorando alle conferme.

I dirigenti orange sono ormai ad un passo per la conferma del portiere Matteo Frenna, autentico protagonista della cavalcata nella scorsa stagione. Nel mirino ci sonoi anche altre possibili conferme come quelle di Alessio Negro, Fabio Sturaro, Armando Miceli (attenzione al clamoroso ritorno a Ventimiglia) e dell'attaccante Michael Ventre, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista in maglia orange.