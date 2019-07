Calciomercato Promozione. Ventimiglia, ufficializzata la data del raduno. Per l'attacco si sogna il clamoroso ritorno di Miceli

Conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione. In casa Ventimiglia si guarda al raduno che è in programma tra meno di un mese.

Raduno. E' stato ufficializzato dalla società granata che il primo giorno di allenamenti per la Prima Squadra frontaliera avverrà lunedì 5 agosto, presso lo stadio 'Morel'. La compagine suderà agli ordini di mister Fabio Luccisano e del suo vice Paolo Lamberti per preparare al meglio il prossimo campionato di Promozione (dove troverà affascinanti e suggestivi derby contro Taggia, Dianese&Golfo e forse Camporosso in caso di ripescaggio dei rossoblu) e i primi impegni nella Coppa Italia di categoria.

Sogno Miceli. Il grande sogno di mercato del Ventimiglia per la prossima stagione, secondo rumors ha un nome e cognome: Armando Miceli. I contatti fra le parti ci sarebbero già stati, anche se la trattativa è molto complessa.

Idea Gambacorta. Prende forma anche la rosa granata. Dopo le conferme dei vari Scognamiglio, Serra, Musumarra, Alfonso Rea, è arrivato il gradito ritorno in granata dell'attaccante Alessio Salzone dal Finale. Ormai quasi certe le partenze verso Ospedaletti di Allegro, Alberti e Galiera. In entrata potrebbe essere importante, secondo indiscrezioni, la pista che porta a Luca Gambacorta: l'ex Ospedaletti è nel mirino e potrebbe accettare i granata.