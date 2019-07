Subbuteo: il matuziano Gianfranco Calonico campione europeo a squadre nella categoria Veteran

Dopo una serie di titoli mondiali ne arriva anche uno europeo per il sanremese Gianfranco Calonico, nel torneo di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo), disputato nell’ultimo fine settimana.

Calonico ha raggiunto il titolo, insieme ai compagni della nazionale italiana che, tra l’altro, ha collezionato una lunga serie di vittorie nel weekend belga, conquistando l’europeo in tutte le categorie, tranne quella femminile. Per Calonico, capitano della categoria ‘Veteran’ (per giocatori sopra i 45 anni), vittorie senza problemi nel girone di qualificazione, 3-0 contro la Grecia, 2-1 sulla Francia e 3-1 sulla Spagna, qualche problema in più è arrivato nella semifinale contro Malta.

Il match, infatti, è finito in parità sull’1-1 ma la formazione di Calonico ha prevalso sui maltesi per la differenza reti (5-4). In finale sembrava tutto facile, visto che si è ripresentata la Grecia, battuta 3-0 nel girone, ma così non è stato. Gli azzurri hanno dovuto sudare le cosiddette 7 camicie, concludendo con il punteggio di 2-1 e portando uno dei tanti titoli europei conquistati dall’Italia.

La trasferta di San Benedetto del Tronto, come spesso capita per i giocatori del ‘Master Sanremo’ e, in questo caso per Calonico è resa possibile dalla straordinaria collaborazione di Auto 3 Spa, concessionaria Fiat a Sanremo, Ristorante Quintaessenza, NK-Garden ed Officina Meccanica Bodino. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l’attività, può consultare il sito Internet: www.subbuteomastersanremo.it.