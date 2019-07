Sport Acquatici. Terzo trionfo nella quarta edizione del 'Trofeo Enzo' a Ventimiglia per il Campu

Si è svolta domenica la quarta edizione del 'Trofeo Enzo', una regata tra gozzi dei sestrieri della città di Ventimiglia e dedicata alla memoria di Enzo Iannì e Enzo Serrecchia.

Le condizioni del mare hanno suggerito una variazione sul percorso e la regata si è svolta in linea dalla baia di Nervia fino a Marina San Giuseppe di fronte ai Bagni San Giuseppe.

"Vogliamo ringraziare il Circolo Velico Ventimigliese, Franco e Luciano Lacqua, in modo particolare, per il supporto tecnico, Bagni San Giuseppe per la disponibilità e ospitalità, Modesti-Expert, la Tabaccheria della Marina e Maixei-Coop. Riviera dei Fiori per il loro contributo e tutti i sestieri partecipanti" dichiarano dall'organizzazione.