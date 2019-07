Volley. Bordivolley, scatta la nuova stagione con il Trentino Volley Camp

Scatta la nuova stagione del Bordivolley, con il sodalizio bordigotto che da domenica è sulle montagne trentine.

Sono partiti domenica mattina una quarantina di ragazzi e ragazze e per la maggiore under 14 e under 16 accompagnate dal Direttore Sportivo Max Martello con destinazione Monte Boldone.

Per la seconda volta il Bordivolley, che ha sempre trovato nel Trentino Volley Camp un'ottima collaborazione e professionalità, trascorrerà una settimana (fino al 13 luglio) all'insegna del volley e del divertimento.