Baseball: ottimi risultati per il Sanremo nel fine settimana, in Serie C prima squadra in vetta alla classifica (Foto)

Nello scorso fine settimana tutte le squadre del Sanremo Baseball hanno riportato la vittoria nei rispettivi incontri di campionato disputati fuori casa. Ha iniziato sabato la Under 12 di Tarassi che, col risultato di 9-6, ha battuto la coetanea squadra della Cairese.

Sul monte di lancio ha iniziato Tommy Tarassi ricevuto da Giacomo Lombardi e, entrambi al terzo inning hanno ceduto il posto rispettivamente a Samuele Modena e Naty Torre che hanno guidato la squadra fino alla vittoria finale. Belle le valide messe a segno da Tobia Pallanca, Tommy Tarassi, Filippo Marini e Edoardo Verdini. Scontata la soddisfazione di coach Ivano, sempre più soddisfatto della crescita della sua squadra.

Dopo la partita quattro matuziani (Giacomo Siri, Naty Torre, Giacomo Lombardi e Tommy Tarassi) sono stati convocati nella Rappresentativa Ligure Under 12 per disputare sabato prossimo un triangolare al quale parteciperà anche una selezione di Nizza. E’ tornato finalmente il sorriso anche sul viso di coach Cuneo che invece ha condotto alla vittoria i suoi ragazzi Under 15 contro il Fossano in entrambe le partite disputate.

Soddisfacente la vittoria riportata dalla prima squadra (la serie C) condotta da Paternò e Bottero che, a Torino, ha battuto per ‘manifesta superiorità’ la squadra dei ‘Desperados’, con il risultato di 23-10. Ben 18 le valide messe a segno dai nostri e tra queste un ‘home run’, una tripla e due doppie messe a segno da Nunez, tre da Simone Campo, due da De Fazio, Moussa e Miretti. La partita, giocata senza errori, ha portato i matuziani in testa alla classifica.

Domenica prossima verranno disputati due incontri contro i Brothers Genova, alle 10 e alle 15. Due match importantissimi in quanto i genovesi sono i secondi in classifica.