Atletica: nello scorso weekend il 'Trofeo Maurina', buoni risultati per gli atleti imperiesi (Foto)

Grande successo Imperia per il Trofeo Maurina che ha visto atleti protagonisti in pedana. Nel lancio del martello si sono distinti l'Allieva Ilaria Marasso (55.81 metri), l'Allivo Davide Costa (67.24 metri), il tesserato Maurina Paolo Guglielmi (54.12 metri) e il torinese Massobrio (58.28 metri).

Nel salto in lungo femminile e nel salto con l'asta, importanti risultati per Chiara Smeraldo e Matteo Olivieri (un ottimo 4.50 metri). Passando alla pista anche gli atleti più giovani si sono ben comportati. Nei 600 metri Cadette Alessia Laura, tesserata AS Foce Sanremo, chiude con un grande 1.40.49 realizzando il personale. Arianna Bacchi corre i 60 metri in 8.58. Da segnalare anche il tempo di Massimo Megiovanni (Maurina) che nei 600 metri Ragazzi chiude in 1.42.02.

Tornando alla pesada tra i Cadetti del salto in alto, Sefano Demo ha superato l'asticella a 1.90 metri, realizzando una delle migliori prestazioni italiane. Chiara Fiorilli, la più giovane in gara, si è imposta nei 50 metri e nei 600 metri chiusi con un ottimo 2.03.57.