Calcio, Promozione. Ventimiglia, Alessandro Scappatura si presenta senza nascondersi: "Sono felice. Entreremo in campo sempre per vincere"

Il Ventimiglia ha ufficializzato nella giornata di oggi un colpo importante di mercato per il proprio reparto offensivo.

A vestire la maglia granata nella prossima stagione sarà l'attaccante Alessandro Scappatura, autore di una grande stagione con l'Ospedaletti e in arrivo in prestito dalla Sanremese: ecco le prime parole dopo l'ingaggio a Rivierasport.it

Alessandro, cosa ti ha convinto a scegliere il Ventimiglia? "Ventimiglia è una piazza molto importante e non ci è voluto tanto a sceglierla. Vorrei ringraziare la società Ventimiglia Calcio e Roberto Di Maio insieme a Serra e Mamone che mi hanno parlato molto di questa occasione".

Dovevi iniziare la preparazione con la Sanremese: c'è del rammarico da parte tua? "Nessun rammarico per non aver iniziato a Sanremo, le possibilità di giocare erano poche".

Quale obiettivo a livello personale ti sei fissato per la prossima stagione? "Vorrei fare il meglio possibile, ma penso che sia più importante l'obbiettivo di squadra".

Ventimiglia come Ospedaletti l'anno scorso? "Vincere un campionato non è mai facile. Guarderemo partita per partita, ma di sicuro entriamo in campo per vincere".