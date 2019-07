Calciomercato Serie D. Sanremese, la rosa è quasi completa: il tassello mancante è un terzino sinistro under

La Sanremese scalda i motori per la nuova stagione, con la squadra che si ritroverà agli ordini di mister Nicola Ascoli nella giornata di venerdì 19 luglio presso lo stadio 'Comunale'.

In chiave tattica e in questione di under titolari, i dirigenti biancoaazzurri stringeranno per ottenere le prestazioni di un terzino sinistro classe 2001 che possa giocare titolare e fare la differenza.

I nomi sono ancora top secret, mentre è possibile anche un inserimento di un classe 2000 a centrocampo: il nome che circola è quello dell'albanese Mateo Likaxhiu in forza al Lanusei.

La rosa attuale della Sanremese

Portieri: Caruso, Morelli, Brizio

Difensori: Rizzo, Artioli, Bregliano, Gagliardini, Manes, Negro

Centrocampisti: Demontis, Taddei, Spinosa, Fenati, Gagliardi, Scalzi

Attaccanti: Colombi, Vitiello, Lo Bosco, Calderone, Scappatura