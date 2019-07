Calcio. El Shaarawy allo Shanghai Shenhua, il sanremese Cristiano Norberti analizza il grande affare: "Colpo importante. La Cina calcistica non è solo soldi"

Il savonese Stephan El Shaarawy è passato allo Shanghai Shenhua, lasciando la Roma dopo aver lasciato il segno diventando nella scorsa stagione il miglior realizzatore dei giallorossi.

"Ma il calcio in Cina non è solo soldi". A Shanghai noi di Rivierasport.it abbiamo intercettato Cristiano Norberti, sanremese doc ed ex Virtus Sanremo emigrato calcisticamente in Cina, dove è nello staff tecnico dello Shenmao Football Club: il mister ha commentato il passaggio del Faraone nel Paese orientale.

Mister Norberti come commenta il colpo dello Shanghai Shenhua che ha tesserato Stephan El Shaarawy? "El Shaarawy è un colpo di mercato importante per una squadra del campionato cinese, che sta crescendo molto, tanto da attirare l'attenzione di giocatori nel pieno dell'attività e non solo più a fine carriera".

Un contratto 'faraonico' per un Faraone: "Molti guardano il lato economico degli ingaggi e pensano che il calcio cinese sia solo soldi. In realtà senza investimenti forti non ci può essere sviluppo, ed è normale quindi che investano molto in questo senso".

Cosa può dare al calcio cinese e allo Shanghai Shenhua Stephan El Shaarawy? "Dal punto di vista tecnico può sicuramente fare molto bene e dare un forte contributo al peso offensivo dello Shanghai Shenhua, insieme ad un altra vecchia conoscenza del campionato italiano, l'attaccante Ighalo. Ma non sarà comunque così facile e scontato, anche se molti pensano sia una passeggiata. Il calcio cinese è cresciuto molto e anche tatticamente, grazie al contributo di molti tecnici stranieri".