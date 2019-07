Calcio giovanile. Ospedaletti, grande ritorno in casa orange: Giuseppe Ghio si siede sulla panchina della categoria 2005

L'esperto mister dopo una pausa per motivi di lavoro si rimette in gioco, all'interno del florido settore giovanile orange andando a sedersi sull'importante panchina della categoria 2005.

Di lui dopo la trafila nelle giovanili del Genoa arriva alla primavera nella stagione 74/75. L'anno successivo sale in prima squadra in serie B. Termina la carriera di calciatore giocando in C e D tra Sanremese, Rivarolese e Albenga.

Inizia ad allenare nel 90/91 a Imperia poi Ospedaletti, Argentina, Cherasco, Alassio per poi tornare a Ospedaletti tra Eccellenza e Promozione. La sua ultima stagione in campo è al Savona nello staff di Gennaro Ruotolo .

Una curiosità: Beppe è grande amico di Giampiero Ventura ex CT della nazionale italiana, nonché suo testimone di nozze collaborano insieme in questi anni a visionare giocatori e partite.