Calcio. L'agenda: Eccellenza e Promozione, si parte domenica 15 settembre

Conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione. Dopo il campionato di Serie D che scatterà domenica 1 settembre con la Sanremese che sarà protagonista per la nostra provincia, ecco quando inizieranno Eccellenza e Promozione.

Nel prossimo campionato di Eccellenza saranno Imperia e Ospedaletti a rappresentare la provincia, mentre in Promozione sicure Ventimiglia, Taggia e Dianese&Golfo. Attesa per il ripescaggio del Camporosso che non sa ancora in quale categoria parteciperà nella prossima stagione.

L'agenda. I campionato di Eccellenza e Promozione scatteranno domenica 15 settembre. La prima fase a gironi di Coppa Italia regionale si disputerà in tre giornate di sole andate: squadre in campo domenica 25 agosto, domenica 1 settembre e domenica 8 settembre.

LE DATE

SERIE D: Domenica 1 settembre

ECCELLENZA: Domenica 15 settembre

PROMOZIONE: Domenica 15 settembre

COPPA ITALIA ECCELLENZA (fase a gironi): Domenica 25 agosto (1a giornata), Domenica 1 settembre (2a giornata), Domenica 8 settembre (3a giornata)

COPPA ITALIA PROMOZIONE (fase a gironi): Domenica 25 agosto (1a giornata), Domenica 1 settembre (2a giornata), Domenica 8 settembre (3a giornata)