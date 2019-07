Calcio, Serie D. Sanremese, torna dal prestito Michele Scarella: sarà aggregato alla Prima Squadra

Un rientro e un uscita in prestito. In casa Sanremese si sta completando la rosa per dare in mano a mister Nicola Ascoli una rosa competitiva fin dal primo giorno di lavoro, il prossimo 19 luglio allo stadio 'Comunale'.

Scarella rientra. I matuziani riabbracceranno dopo una stagione di prestito all'Albissola il difensore centrale Michele Scarella, classe 2001. Scarella in passato è stato capitano della formazione Allievi dei matuziani e sarà aggregato alla Prima Squadra.

Va al Ventimiglia in prestito l'attaccante Alessandro Scappatura, classe 1999, che dopo l'ottima stagione vissuta all'Ospedaletti proverà a ripetersi anche nella città di confine.

"Ad entrambi i calciatori vanno gli auguri di una proficua stagione da parte del club biancoazzurro" dichiarano dal sodalizio matuziano.