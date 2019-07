L'attaccante savonese Stephan El Shaarawy lascia la Roma e vola in Cina per vestire la maglia dello Shanghai Shenhua dove in tre stagioni sarà ricoperto d'oro.

L'esterno offensivo lascia la Roma con rammarico e il corrieredellosport.com ha riportato alcune sue dichiarazioni dopo giorni di silenzio:

"Si sono scritte tante cose non vere nei giorni scorsi su questa vicenda, io mi sono preso del tempo per pensare. Speravo in un epilogo diverso, è stata una scelta difficile e pesante".