Calciomercato Promozione. Taggia, idee forti per rinforzare la rosa di Siciliano: si studia al ritorno di Gerardi e al colpo Miceli

Armando Miceli potrebbe essere uno dei volti nuovi del Taggia: è asta per il numero 10

Il Taggia sta lavorando ad un clamoroso doppio colpo in entrata da regalare a mister Simone Siciliano.

Secondo le ultime indiscrezioni i dirigenti giallorossi starebbero lavorando per portare al 'Marzocchini' due calciatori che rappresenterebbero il top per una categoria come la Promozione.

Colpaccio Miceli. Nel mirino ci sarebbe non solo il ritorno a vestire il giallorosso di Mattia Gerardi, ma anche il colpo da novanta che riguarda Armando Miceli. Sul numero 10 nella scorsa stagione all'Ospedaletti e protagonista di tante reti, ci sono parecchie squadre tra cui anche il Ventimiglia.

Ma Miceli ad oggi sarebbe molto vicino per dire sì al Taggia, con il giocatore già pronto a vestire il giallorosso tempo fa ma non se ne fece nulla.