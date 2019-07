Calciomercato Promozione. Ventimiglia-Miceli, la favola dell'estate: tutti i passi di un possibile ritorno clamoroso

La favola dell'estate potrebbe alla fine non rappresentare nel ritorno al Ventimiglia di Alessio Salzone.

Come anticipato nella giornata di ieri da noi di Rivierasport.it, l'idea della dirigenza granata è quella di far tornare al 'Morel' Armando Miceli, protagonista nella scorsa stagione con la maglia dell'Ospedaletti proprio in Promozione.

L'idea è stuzzicante e secondo indiscrezioni i contatti, anche se lievi, tra le parti ci sarebbero stati. Miceli sta valutando il proprio futuro che potrebbe ancora essere tinto di orange ma in un categoria superiore come l'Eccellenza.