Freccette. Champions Liguria, resta in testa l'Immobiliare Studio Porto Maurizio

Con l'immobiliare Studio Porto Maurizio, in testa alla classifica ancora a punteggio pieno, si è giunti alla quarta giornata della Champions Liguria organizzata da Steel of Life con il patrocinio del Comitato CSAIN di Imperia.

Il programma di venerdì, si torna a giocare al Green Planet , apre la serata Russo Demolizioni opposti al Bar Roberta, i primi reduci da un pareggio e i secondi da una vittoria acciuffata nel finale, si prosegue con studio immobiliare contro Peperetta Dispetusa, questi ultimi reduce se pur sconfitti da una buona prestazione. Costruzioni Campagna, alla difesa dell’attuale quarto posto incontrano Beauty Concept, conclude la serata Pituti contro Lavaggio Industriale.

Classifica dopo la quarta giornata:

1° Immobiliare Studio Porto M. ( Hohenester N., Hohenester T., Pesce) Pt.8

2° Lavaggio Industriale (Boccone, Tulbu, Di Bella, Fathi) Pt.6

3° Bar Roberta ( Urso, Agresta, Palma, Deperi) pt.6

4° Costruzioni Campagna ( Rossetto, Butteri, Campagna) Pt.4

5° Russo Demolizioni (Pupino, Di Perna, Rossi, Pardini) Pt.3

6° Pituti (La Cava, Cotrona, Pegoraro) Pt3

7° Beauty Concept (Wolff, Maestroni, Da Prelà, Ranoisio) Pt.2

8° Peperetta Dispetusa ( Merlino, Pettinato, Ippolito, Belvedere) Pt.0



Intanto si sta già lavorando al programma per il Torneo Four, campionato a squadre formate da min 4 max 8 atleti che prenderà il via nel mese di settembre (chiusura iscrizioni il 20 Agosto), la formula di gioco a gironi, andata e ritorno, prevede 8 incontri singoli e due doppi, aperto a tutte le federazioni e ai non tesserati ai quali per motivi assicurativi sarà fatta una tessera temporanea.

Nei prossimi giorni sarà redatto un regolamento e in base ai locali e alle pedane disponibili sarà deciso il numero di squadre, alcune hanno già dato in modo formale la loro adesione.