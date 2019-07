Giulia Cuzzupè, attaccante mancina ex Rari Nantes Imperia

L'imperiese Giulia Cuzzupè tra le protagoniste nella nazionale azzurra femminile di pallanuoto alle Universiadi che si stanno svolgendo a Napoli.

L'ex attaccante mancina della Rari Nantes Imperia e in questa stagione in forza al Bogliasco in Serie A1, è uno dei punti di forza della nazionale.

Il cammino della nazionale femminile è stato ottimo visto che le azzurre si sono qualificate per la seconda fase del torneo. Questa sera sfideranno il Giappone per un posto in semifinale.

