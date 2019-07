Tennis. Challenger Braunschweig: Gianluca Mager sfida il brasiliano Monteiro per proseguire il cammino

Il tennista sanremese Gianluca Mager torna in campo sulla terra rossa tedesca nel Challenger di Brauschweig.

Caccia ai quarti. Nel primo turno la racchetta matuziana ha sconfitto l'austriaco Miedler in due set, facendo capire che le qualificazioni sfortunate a Wimbledon sono il passato. Nella giornata di oggi Mager, giocatore allenato da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, sfida per la seconda volta in carriera il brasiliano Monteiro per cercare un posto nei quarti di finale.

Nell'unico precedente tra i due tennisti è stato il brasiliano ad avere la meglio in un match combattuto sempre in Germania nel luglio 2018 a Marburg in tre set.