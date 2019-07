Beach Volley. La coppia savonese Barbero-Arboscello è Campione d'Italia Under 18

Il movimento del Beach Volley Comitato Ponente e tutta la Liguria esprimono la massima soddisfazione per la conquista del titolo di campione d'Italia under 18 trofeo delle regioni con gli atleti Giacomo Barbero e Simone Arboscello.

La settimana scorsa, nella tappa del campionato italiano under 19 - 21 trofeo wallobuy di San Bartolomeo al Mare, la coppia aveva già dimostrato di essere in perfetta forma vincendo il torneo under 19, superando in una bella finale i coetanei Podestà e Tomà per 2-1. La coppia si è poi piazzata piazzandosi al secondo posto nella categoria under 21, battuti solo in finale da un'altra coppia ligure Modelli-Poggio.

Questo indica che il movimento del Beach volley è in crescita sia per partecipanti, che per qualità di giocatori giovanili. E proprio in Liguria nel comitato ponente ci sono le migliori espressioni giovanili di questo sport.

Nella categoria femminile, per in campionato italiano under 18 trofeo delle regioni, buon quinto posto per la Liguria con la coppia formata da Giorgia Botta e Elisa Valdorara che per un soffio non sono entrate in semifinale. Anche loro avevano vinto la tappa under 19 di San Bartolomeo al Mare auspicando un possibile successo anche in campo femminile.