Calcio internazionale. Europa League: inizia il cammino nelle qualificazioni per il Neftchi Baku di mister Roberto Bordin

Il Neftchi Baku torna in campo nella giornata di oggi. I bianconeri azeri, allenati da Roberto Bordin, sfideranno nell'andata del primo turno delle qualificazioni per la prossima Europa League, i moldavi dello Speranta Nisporeni in trasferta.

Un match non semplice per la compagine dell'ex difensore della Sanremese, che dopo l'ottimo secondo posto nella scorsa stagione vuole alzare la mira non solo in campionato ma anche a livello europeo.

Bordin ha in mano una squadra importante e proverà in questa stagione a ripetere quello che ha realizzato allo Sheriff Tiraspol: ma il primo passo è l'Europa.