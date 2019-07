Calcio, Serie D. Sanremese, sale l'attesa per il raduno di venerdì 19 luglio

La Sanremese conta i giorni che separano la squadra matuziana dal primo giorno di lavoro, programmato nella giornata di venerdì 19 luglio allo stadio 'Comunale.

Grande attesa. Cresce molto la curiosità dei tifosi intorno alla squadra biancoazzurra che comincerà a scaldare i motori agli ordini di mister Ascoli e il suo staff. Il mercato realizzato da proprietà e dal Direttore Generale Pino Fava è stato importante. In biancoazzurro sono arrivati i portieri Caruso e Morelli; i difensori Rizzo, Gagliardini e Manes; i centrocampisti Demontis e Fenati; gli attaccanti Colombi e Vitiello. Senza dimenticare le conferme di Bregliano, capitan Taddei, Spinosa, Scalzi e Lo Bosco, determinanti per il progetto. Da prendere ancora tre under: un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante.

Un rientro e due uscite temporanee. Da segnalare il rientro dal prestito all'Albissola del giovane difensore classe 2001 Scarella che sarà aggregato alla Prima Squadra. Per Scappatura, dopo Ospedaletti, secondo prestito consecutivo questa volta al Ventimiglia. In prestito al Vado va Giorgio Gagliardi.

Tim Cup. Molta curiosità anche per il primo avversario ufficiale stagionale della Sanremese. I matuziani giocheranno il turno preliminare della Tim Cup e scenderanno in campo domenica 4 agosto. L'avversario sarà di Serie C con la sfida secca che si giocherà con molta probabilità in trasferta: una vetrina di lusso.