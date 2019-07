Calciomercato, Carpi. Ufficiale, il nuovo allenatore è Giancarlo Riolfo

Grande occasione per il tecnico andorese Giancarlo Riolfo, che da oggi pomeriggio è il nuovo allenatore del Carpi.

La compagine emiliana con trascorsi in Serie A è retrocessa in Serie C, ma in passato ha lanciato Riccardo Gagliolo e Cristiano Giuntoli come Direttore Sportivo agli occhi del grande calcio.

Riolfo è reduce dalle esperienza vissute sulle panchine di Sanremese, Vis Pesaro e Torres Sassari in Serie D.

Il comunicato del Club:

"Il Carpi FC 1909 comunica di aver raggiunto un accordo con mister Giancarlo Riolfo a cui verrà affidata la guida tecnica della prima squadra nel campionato 2019-20. Il tecnico ligure sarà coadiuvato dal vice Paolo Pantera, dal preparatore atletico Simone Arceci e dall’allenatore dei portieri Paolo Foti, quest’ultimo già in biancorosso nella stagione 2018/2019".