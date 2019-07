Calciomercato Promozione. UFFICIALI le prime conferme nel Taggia: Fiuzzi, Minghinelli, Ravoncoli, Tarantola, Gerbasi e Cuneo restano giallorossi

Il Taggia ufficializza le prime cinque conferme in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione.

A disposizione di mister Siciliano ci saranno i difensori Luca Fiuzzi, Matteo Minghinelli e Mirko Ravoncoli. Vestiranno la maglia giallorossa anche il centrocampisti Paolo Tarantola e Lorenzo Gerbasi e l'attaccante Alessio Cuneo. Cinque elementi molto importanti per la compagine giallorossa che punterà in alto in questa stagione.

Ora via alle entrate e secondo le ultime indiscrezioni sembrano molto vicini gli innesti di valore chiamati Gerardi e Miceli. In entrata possibili gli arrivi dalla Sanstevese di La Greca, El Kamli, Lanteri, Russo e Cutellè.