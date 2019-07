Calciomercato Seconda Categoria. Si scatena l'Oneglia Calcio: ecco tutti gli arrivi

In Seconda Categoria la neonata Prima Squadra dell'Oneglia Calcio si scatena e tessera molti giocatori importanti della zona che andranno a formare una delle rose più competitive per il salto di categoria nella prossima stagione.

La società, grazie al grande lavoro che sta realizzando Brancatelli, ha tesserato Alberti, Gagliano, Damasco, Combi, Felix, Kassim, Basso, Magrassi, Schievenin e Ricotta dal Cervo FC.

Ma gli ingaggi non finiscono qua, visto che dal San Bartolomeo Calcio sono arrivati il difensore Griseri e il centrocampista Allegretti. Vestiranno la nuova maglia anche l'esperto portiere Riccardo Amoretti, Pippia, Quaglia e Almonti, nella scorsa stagione all'Atletico Argentina. Fatta anche per Calzamaglia, portiere ex Golfodianese.