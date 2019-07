Pallanuoto femminile. L'imperiese Giulia Cuzzupè protagonista alle Universiadi con la nazionale: "Contentissima di essere qui. Il Setterosa? Spero che questa sia una base da cui partire"

L'imperiese Giulia Cuzzupè, ex Rari Nantes Imperia, quest'anno in forza al Bogliasco in Serie A1

A Napoli sono in corso le Universiadi 2019, dove con la nazionale femminile di pallanuoto è protagonista anche l'attaccante mancina di Imperia Giulia Cuzzupè. Siamo riusciti ad intercettare l'ex Rari Nantes Imperia, quest'anno in forza al Bogliasco in Serie A1, protagonista in azzurro e alla vigilia della semifinale contro il Canada.

Giulia, ci descrivi quali sono le emozioni di giocare un'Universiade in Italia con la propria nazionale? "Sono contentissima di essere qui, per me è la manifestazione più importante che io abbia mai fatto e sono entusiasta di essere qua".

Napoli è una città calorosa che mi sta dando una grande spinta: "Sì, il pubblico è veramente fantastico e caloroso. Sono il nostro uomo in più in acqua".

Il prossimo passo a livello personale è il Setterosa? "Il Setterosa? Questo non lo saprei dire, spero che sia una base da cui partire".

Resterai aBogliasco anche nella prossima stagione? "Sì, la mia intenzione è quella di rimanere lì: Mi sono trovata veramente bene a Bogliasco".