Pallanuoto femminile. Mondiali 2019, conto alla rovescia: il Setterosa di Gorlero e Emmolo debutta contro l'Australia

Il Mondiale di Gwangju, in Corea del Sud, scatta per il Setterosa domenica 14 luglio.

La compagine azzurra, di cui fanno parte anche le imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Emmolo che si ritroveranno nella prossima stagione compagne di squadre nell'Ekipe Orizzonte Catania, debutterà contro l'Australia (ore 13.30 italiane). Martedì 16 luglio è sfida al Giappone (ore 10.50 italiane), mentre il girone si chiuderà giovedì 18 luglio contro la Cina (ore 5.30 italiane).

Universiadi 2019. Alle Universiadi di Napoli un'altra imperiese ex Rari Nantes Imperia che si è distinta. Stiamo parlando di Giulia Cuzzupè che è stata protagonista con le giovani azzurre, che nella giornata di ieri hanno superato nei quarti di finale al Giappone per 12-8. Ora in semifinale sfideranno il Canada.

IL SETTEROSA AL MONDIALE

Domenica 14 luglio: Italia-Australia

Martedì 16 luglio: Italia-Giappone

Giovedì 18 luglio: Italia-Cina

UNIVERSIADI 2019

Semifinale: Italia-Canada (venerdì 12 luglio)