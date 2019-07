Atletica. Scattato nella serata di giovedì l'Herculis EBS 2019: alla venezuelana Yulimar Rojas la gara di salto triplo

Con il triplo femminile svoltosi al Porto di Monaco ha preso il via ieri Herculis EBS 2019, il meeting di atletica di Montecarlo che fa parte della Diamond League e che raduna ogni anno i migliori del mondo per una serata di spettacolo sportivo straordinaria.



Con 14,98 la venezuelana Yulimar Rojas ha vinto la gara di apertura, davanti alla cubana Liadagmis Povea (14,71) e alla jamaicana Shanieka Ricketts (14,67).



L'appuntamento con tutte le altre star dell'atletica è per le ore 19 di oggi allo Stadio Louis II di Fontivieille.