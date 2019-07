Calcio. Il benvenuto del Carpi a mister Giancarlo Riolfo: scatta la grande avventura per l'ex tecnico di Savona e Sanremese

Un benvenuto in grande stile con una grande voglia di fare bene. Questo è l'approccio del Carpi dopo l'ufficialità che a guidare la Prima Squadra in Serie C nella prossima stagione sarà il tecnico andorese Giancarlo Riolfo.

L'ex allenatore di Savona e Sanremese approda in Emilia Romagna seguendo e orme del giocatore Riccardo Gagliolo (anche lui di Andora) finito poi al Parma e del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, ora DS del Napoli. Un traguardo che il mister si è guadagnato con il lavoro sul campo.

Il benvenuto a mister Giancarlo Riolfo dal Carpi F.C. 1909 sulla Pagina Facebook Ufficiale del club

"Raggiunto l'accordo con mister Giancarlo #Riolfo a cui sarà affidata la panchina del #Carpi per il campionato 2019-20".