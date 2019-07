Calcio internazionale. Europa League: parte con il piede giusto l'avventura nelle qualificazioni per il Neftchi Baku di Roberto Bordin

Il Neftchi Baku di Roberto Bordin scatta nella maniera più importante possibile il proprio cammino nelle qualificazioni alla prossima Europa League.

La compagine azera, allenata dall'ex difensore della Sanremese, supera in trasferta con un netto 3-0 il moldavi dello Speranta Nisporeni. Per i bianconeri sono andati a segno nel primo tempo da Makhmudov (16') e Joseph-Monrose (38'). Nella ripresa chiude i conti Hajiyev (76'). Il ritorno è fissato per giovedì prossimo in terra azera, con i bianconeri che vedono i russi dell'Arsenal Tula, possibili prossimi avversari.

Classico 4-3-3 offensivo, Bordin sta cercando di confermare quello di buono realizzato in Moldavia con lo Sheriff Tiraspol, quando i moldavi riuscirono ad entrare nei gironi dell'Europa League. Dopo il secondo posto della scorsa stagione, i bianconeri proveranno a vincere il campionato nazionale grazie ad un tecnico preparato e pronto per la nostra Serie A nel prossimo futuro.