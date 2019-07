Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, Lorenzo Casassa pronto a giocarsi le proprie carte: "Voglio dare il mio contributo"

Vuole riprendere da dove ha lasciato due stagioni fa Lorenzo Casassa. Il centrocampista offensivo classe 1996, uno dei grandi protagonisti nella cavalcata della Dianese&Golfo al salto in Promozione, rientra alla base dopo il prestito al Cervo FC per riprendersi la maglia giallorossoblu:

"Cercherò di dare il mio contributo alla squadra e sarò a completa disposizione del mister - ha sottolineato a Rivierasport.it Casassa - visto che per me quello scorso non è stato un anno facile a livello calcistico. Tutto questo i lascia dentro una grande voglia di lottare sul campo".

Casassa è pronto a riprendersi la Dianese&Golfo anche se vola basso: "Penso che tutte le stagioni sono importanti, ma non mi prometto nulla. Voglio solo impegnarmi e fare del mio meglio per la squadra e per me stesso".