Calcio, Promozione. Ventimiglia, il DS Veneziano ci svela il super colpo Murabito: "Davide giocatore adatto a noi. Ecco come è nata la trattativa"

Questo è il giorno del Ventimiglia e del suo Direttore Sportivo Nicola Veneziano, che con qualche colpo importante per un campionato come quello di Promozione, sta allestendo una formazione competitiva: a Riviersport.it il Direttore Sportivo granata ci svela da cosa è nata la trattativa per il super bomber da oltre 200 reti in carriera Davide Murabito.

Direttore, ci svela da dove è nata la trattativa di portare il top player Davide Murabito al Ventimiglia e come ci è riuscito? "Abbiamo incontrato il ragazzo circa un mese fa, avendo da subito l'impressione che fosse il giocatore e l'uomo adatto a noi. Avremo una squadra giovane con alcuni uomini importanti sotto il profilo tecnico, ma soprattutto caratteriale e da esempio che per lo spogliatoio servono. Siamo pronti ad affrontare il campionato con una squadra molto giovane: il nostro obiettivo è ringiovanire per dare entusiasmo e stimoli a tutto l'ambiente".

Il colpo Murabito quanto entusiasmo può dare alla piazza: "Terremo i nostri giovani importanti e lo faremo crescere con l'obiettivo di ricreare entusiasmo e amore per la maglia granata, una storia lunga 110 anni. Quest'anno ricorre 110° anno dalla fondazione nel 1909".

Oltre a Murabito un attacco da urlo con Salzone e Scappatura: "Diamo il benvenuto ai nuovi come Scappatura e Murabito, convinti che sapranno dare il loro prezioso contributo. Ma anche un bentornato a Alessio Salzone".

Tra i confermati c'è il portiere Scognamiglio, uomo chiave per lo spogliatoio: "In questo contesto la conferma di Scognamiglio, Musumarra e altri della vecchia guardia che annunceremo a breve saranno da traino e da esempio per questi giovani, chiamati ad una stagione importante".

Con questo mercato non vi nascondete... "Non facciamo proclami come è nostra abitudine. Veniamo da un anno negativo che ci ha portato alla retrocessione, accettando il risultato del campo ripartendo con tanto entusiasmo e passione. Abbiamo scelto di riconfermare solo alcuni protagonisti della scorsa stagione, i ragazzi legati alla società e al nostro ambiente con valori importanti, sia umani che tecnici. Stiamo valutando anche altre entrate di giocatori".

Il Direttore Veneziano ringraziare la Sanremese per la collaborazione sul mercato: "Ci tengo a ringraziare la società Sanremese nella persona di Marco Del Gratta per la collaborazione. Ci sono stati trasferiti alcuni giovani di indubbio valore che faranno parte della rosa della nostra Prima Squadra".