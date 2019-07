Cresce l'attesa per la nuova stagione in casa Atletico Argentina e capire in quale categoria la compagine rossonera giocherà.

La prima cosa certa è che l'allenatore della Prima Squadra per la prossima stagione sarà mister Christian Maiano: manca solo l'ufficialità che arriverà in tempi brevi, ma la cosa è fatta.

Il tecnico si porta dietro il bagaglio di esperienza accumulato prima alla Carlin's Boys e l'anno scorso in Promozione con il Taggia. La compagine rossonera riparte da lui.