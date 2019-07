Calciomercato Promozione. Taggia, UFFICIALE la conferma del portiere Francesco Pronesti

Il Taggia sta allestendo una rosa competitiva in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione.

Mercato giallorosso. A confermarlo sono non solo le conferme di pezzi da novanta della categoria come Fiuzzi, Minghinelli, Ravoncoli, Tarantola, Gerbasi e Cuneo, ma anche una trattativa come quella del top player Miceli ormai alla conclusione. I dirigenti giallorossi hanno chiuso anche per gli arrivi dalla Sanstevese di La Greca, El Kamli e Cutellè, provando a definire anche per Lanteri e Russo.

Il portiere della prossima stagione sarà ancora Francesco Pronesti che la dirigenza ha confermato. Portiere giovane scuola Sanremese, nella sua carriera oltre al biancoazzurro ha vestito anche la maglia dell'Argentina Arma in Serie D.