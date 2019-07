L'Oneglia Calcio non si vuole fermare e mette a segno un altro grande colpo di mercato per un campionato come la Seconda Categoria.

Il tecnico Gianni Bella avrà a disposizione anche il difensore esterno Filippo Alloisio, ex calciatore di Pro Imperia e San Bartolomeo Calcio.

Alloisio ha vinto tre anni fa il campionato di Seconda Categoria proprio con i gialloblu, disputando poi la Prima Categoria.

Fissata la data del raduno: il primo giorno di allenamenti sarà domenica 1 settembre a Pontedassio.